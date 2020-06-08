Послы ЕС 10 июня утвердят продление крымских санкций против России — СМИ

Постоянные представители стран Евросоюза 10 июня планируют принять решение о продлении крымских санкций против России еще на год.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год", - написал Джозвяк.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. Утверждение о продлении действия запрета на инвестиции в Крым должно состояться на заседании Совета ЕС.

Европейская правда