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В ЕС готовы поддерживать реформы угольной отрасли Украины

Понедельник, 8 июня 2020, 11:47
 

В Представительстве Европейского Союза выразили готовность поддержать реформы угольной отрасли Украины.

Об этом шла речь во время первой встречи и.о. Министра энергетики Ольги Буславець с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, передает сайт Минэнерго.

По ее словам, самый больной вопрос - реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы.

"Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы", - отметила Буславец, добавив, что сейчас идут переговоры по поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.

Матти Маасикас заверил представителей министерства, в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.

Экономическая правда

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ЕС уголь шахты

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