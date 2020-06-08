В ЕС готовы поддерживать реформы угольной отрасли Украины

В Представительстве Европейского Союза выразили готовность поддержать реформы угольной отрасли Украины.

Об этом шла речь во время первой встречи и.о. Министра энергетики Ольги Буславець с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, передает сайт Минэнерго.

По ее словам, самый больной вопрос - реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы.

"Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы", - отметила Буславец, добавив, что сейчас идут переговоры по поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.

Матти Маасикас заверил представителей министерства, в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.

Экономическая правда