На депозитах размещено 16 миллиардов гривен местных бюджетов — нардеп
Понедельник, 8 июня 2020, 17:09
По состоянию на 1 июня на депозитных счетах в банках размещено 16,5 миллиардов гривен местных бюджетов.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своем Telegram канале.
По словам нардепа из этих средств возвращено 8,6 миллиардов.
Больше всего денег с начала года размещали Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.
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