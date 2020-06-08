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На депозитах размещено 16 миллиардов гривен местных бюджетов — нардеп

Понедельник, 8 июня 2020, 17:09

По состоянию на 1 июня на депозитных счетах в банках размещено 16,5 миллиардов гривен местных бюджетов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своем Telegram канале.

По словам нардепа из этих средств возвращено 8,6 миллиардов.

Больше всего денег с начала года размещали Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.

Источник: Олексей Гончаренко
Источник: Алексей Гончаренко

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Экономическая правда
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