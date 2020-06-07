"Укртранснафта" впервые транспортирует нефть WTI
Сегодня, 7 июня, АО "Укртранснафта" впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть WTI.
Об этом сообщается на страничке компании в Facebook
"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием к нефтетранспортной системы для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
"Легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", - говорится в сообщении.
Напомним:
В июле прошлого года Укртранснафта впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken, а 26 ноября 2019 года впервые начала прием к нефтетранспортной системы нефти сорта El Sharara.
Экономическая правда
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