"Укртранснафта" впервые транспортирует нефть WTI

Сегодня, 7 июня, АО "Укртранснафта" впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть WTI.

Об этом сообщается на страничке компании в Facebook

"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием к нефтетранспортной системы для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

"Легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", - говорится в сообщении.

Напомним:

В июле прошлого года Укртранснафта впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken, а 26 ноября 2019 года впервые начала прием к нефтетранспортной системы нефти сорта El Sharara.

Экономическая правда