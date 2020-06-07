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"Укртранснафта" впервые транспортирует нефть WTI

Воскресенье, 7 июня 2020, 15:20
 

Сегодня, 7 июня, АО "Укртранснафта" впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть WTI.

Об этом сообщается на страничке компании в Facebook

"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием к нефтетранспортной системы для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

"Легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", - говорится в сообщении.

Напомним: 

В июле прошлого года Укртранснафта впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken, а 26 ноября 2019 года впервые начала прием к нефтетранспортной системы нефти сорта El Sharara.

Экономическая правда

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Укртранснефть

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