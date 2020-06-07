Все разделы
Укр / Рус

Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии возобновляет добычу

Воскресенье, 7 июня 2020, 17:08
 

Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Шарара постепенно возобновляет добычу. 

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание пишет, что трубопровод Хамада-Завия был закрыт в январе местными группировками, объединенными с восточными силами во главе с командиром Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.

Это вынудило Ливийскую национальную нефтекомпанию прекратить добычу и объявить форс-мажорные обстоятельства в Шараре и прилегающем месторождении Эль-Филь.

Контролирующий трубопровод клапан был вновь открыт в пятницу вечером, говорят источники.

Месторождение Шарара имеет производительность до 300 тыс б/с управляется совместно Ливийской национальной нефтекомпаний и другими компаниями..

Напоминаем:

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа, признанное ООН, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

нефть Ливия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Страны ОПЕК + согласовали продолжение сокращения добычи нефти 7 июня 2020, 10:00
В мае число нефтегазовых установок в мире упало до минимума с 1999 года  5 июня 2020, 16:04
Цены на нефть подскочили до 40 долларов 3 июня 2020, 10:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!