В "Нафтогазе" рассказали, как можно будет сменить поставщика газа

Руководитель "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович рассказал, как можно будет сменить поставщика газа после открытия рынка.

Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу".

Он рассказал, что сегодня сменить поставщика так, как хочет клиент, практически невозможно. Процесс занимает от 60 до 110 дней и потребует от клиента много времени и усилий на сбор и подачу необходимых справок и заявок.

По его словам, смена поставщика необходимо сделать клиентоцентричной. "Должен быть легкий способ перехода, по сути, в один клик: когда новому поставщику подается минимальное количество документов, он занимается вопросами перевода клиента и когда нет никаких препятствий в виде долгов".

Рабинович заверил, что в ближайшее время НКРЕКП должен принять постановление, которое упрощает процедуру перехода клиента. В частности, сократить сроки перехода максимум до 21 дня.

По его словам, переход можно будет осуществлять разными способами: не только в центре обслуживания, но и онлайн, через уполномоченных агентов, и обязательно с минимальным пакетом документов

"На сайте нашей газоснабжающей компании есть форма, в которую нужно будет загрузить три документа – паспорт, код, счет (платежку - ЭП) за распределение от облгаза, где указаны адрес и EIC-код. Это минимально достаточный перечень для нового договора поставки.

Плюс подать заявку на присоединение. Сейчас требуется оригинал с подписью, который человек должен принести. Наше предложение – делать это с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), Mobil ID, Smart Id.

Данные клиента вносятся в информационной платформой Оператора ГТС – именно там хранятся все данные о том, по каким поставщиком закреплен потребитель – и максимум через 21 день он переходит к другому поставщику", – отметил чиновник.

Напоминаем:

С 1 июля 2020 в Украине будет открыт рынок газа в соответствии с Постановлением Кабинета министров №303 от 24 апреля 2020 года.

Клиент сможет выбирать поставщика газа и менять его хоть каждый месяц.

В результате проведенного в стране анбандлингу на рынке состоялось разделение: есть компании, которые занимаются доставкой газа и отвечают за трубы, а есть компании, которые газ продают и отвечают за его поставки клиенту.