Ощадбанк компенсировал аграриям 168 миллионов за приобретение сельхозтехники
Ощадбанк выплатил аграриям 168 миллионов государственной компенсации приобретение отечественной сельхозтехники.
Об этом сообщает Укринформ.
"Ощадбанк остается крупнейшим оператором по выплате кэшбека украинским аграриям в рамках государственных программ поддержки АПК.
В частности, в конце мая клиенты Ощадбанка получили 168 млн грн за приобретенную отечественную технику и оборудование", - говорится в сообщении.
В финучреждении отметили, что более 880 агропромышленных и фермерских предприятий приобрели через Ощадбанк почти 46 тыс единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 673 млн грн.
Больше всего компенсаций получили аграрии из Луганской, Черниговской, Хмельницкой и Львовской областей.
Напоминаем:
Ощадбанк подписал с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства меморандум об участии в государственных программах поддержки АПК и продолжит оказывать поддержку предприятиям АПК в 2020 году.
Кроме частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, планируется частичная компенсация процентов по кредитам сельхозпредприятий.
Частичная компенсация предусматривает возмещение уплаченных процентов в размере 1,5 учетной ставки НБУ, но не выше размера, предусмотренного кредитным договором, уменьшенного на 5 процентных пунктов.
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