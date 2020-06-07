В "Нафтогазе" рассказали кто в первую очередь будет менять поставщиков после открытия рынка газа

Руководитель "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович рассказал, какие группы людей в первую очередь будут менять поставщиков газа.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфаксу".

По его словам, в компании придерживаемся позиции, что с 1 июля не будет массового перехода потребителей. Но он выделил группы людей, которые захотят сменить поставщика.

"Первая — недовольны сложившимися отношениями с имеющимся поставщиком, которые говорят, что намучились с монополистами и ожиданием в очередях центров обслуживания.

Вторая — захотят проверить, действительно ли они могут сменить поставщика, или это какая-то псевдоеформа.

Третьи — у которых давно сформировалась потребность в современных сервисах, например, общаться с поставщиком онлайн, платить через личный кабинет передавать показания счетчика через чат-бот.

Четвертая — экономные, которые будут подбирать пакет с соответствующими условиями оплаты. С включением маркетинговых механизмов ситуация изменится", - рассказал Рабинович.

Напоминаем:

С 1 июля 2020 в Украине будет открыт рынок газа в соответствии с Постановлением Кабинета министров №303 от 24 апреля 2020 года.

Клиент сможет выбирать поставщика газа и менять его хоть каждый месяц.

В результате проведенного в стране анбандлингу на рынке состоялось разделение: есть компании, которые занимаются доставкой газа и отвечают за трубы, а есть компании, которые газ продают и отвечают за его поставки клиенту.