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Коронавирус: за последние 5 месяцев объем китайской внешней торговли сократился на 8%

Воскресенье, 7 июня 2020, 12:56
 

В январе-мае 2020 года объем китайской внешней торговли в условиях пандемии коронавируса сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,7%.

Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, передает "Интерфакс".

Экспорт упал на 7,7% до 884,9 млрд долл, импорт - на 8,2%, достигнув 763,6 млрд долл.

В мае товарооборот снизился по сравнению с маем прошлого года на 9,3% до 350,7 млрд. Экспорт сократился на 3,3%, составив 206,81 млрд, импорт - на 16,7% до 143,89 млрд долл. 

Положительное сальдо торгового баланса составило 62,93 млрд долл, увеличившись на 52,9%.

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Китай экспорт импорт

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Экономическая правда
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