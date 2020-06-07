Бывшая и.о. министра АПК будет работать в "Эпицентр Агро" — СМИ
Воскресенье, 7 июня 2020, 11:28
И.о. министра аграрной политики и продовольствия с февраля по сентябрь 2019 года Ольга Трофимцова будет работать в компании Герег "Эпицентр Агро".
Об этом сообщает Лига.Бизнес.
Издание пишет, что в пресс-службе компании Эпицентр Агро LIGA.net сообщили, что Трофимцева консультирует компанию, а главой холдинга по-прежнему остается Василий Мороз.
"Однако собеседники в компании Герег на условиях анонимности подтвердили, что, согласно приказу, с 6 июня Трофимцева назначена директором по развитию с испытательным сроком три месяца", - пишет Лига.
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