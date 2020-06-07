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Бывшая и.о. министра АПК будет работать в "Эпицентр Агро" — СМИ

Воскресенье, 7 июня 2020, 11:28
 

И.о. министра аграрной политики и продовольствия с февраля по сентябрь 2019 года Ольга Трофимцова будет работать в компании Герег "Эпицентр Агро".

Об этом сообщает Лига.Бизнес.

Издание пишет, что в пресс-службе компании Эпицентр Агро  LIGA.net сообщили, что Трофимцева консультирует компанию, а главой холдинга по-прежнему остается Василий Мороз. 

"Однако собеседники в компании Герег на условиях анонимности подтвердили, что, согласно приказу, с 6 июня Трофимцева назначена директором по развитию с испытательным сроком три месяца", - пишет Лига.

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Минагрополитики Эпицентр

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