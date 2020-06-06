"Укргаздобыча" намерена закупить 1000 тонн нефти
Суббота, 6 июня 2020, 16:58
АО "Укргаздобыча" 9 июня проведет биржевые торги по закупке нефти на которых планирует закупить 1000 тонн сырья.
Об этом говорится в бюллетене торгов, обнародованном "Украинской энергетической биржей".
Компания намерена приобрести 1000 тонн сырья с поставкой до 30 июня. Объем разбит на 5 лотов по 200 тонн со стартовой ценой 7000 грн/т.
Економическая правда
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