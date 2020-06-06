В МВД объяснили почему не проверяли наличие в Госрезерве 15 тысяч тонн зерна

В полиции отметили, что не было оснований проверять, имеются ли в Госрезерве 15 тысяч тонн зерна, потому что внутренние и государственные аудиты показывали, что в системе все хорошо.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол, передает Укринформ.

"Сейчас началась государственная аудиторская проверка предприятий Госрезерва. Как она будет проходить, не знаю. Ибо до сегодняшнего дня во время внутренних и государственных проверок в этой системе результаты показывали, что там все хорошо. И даже если кто-то обвиняет полицию, что мол, полиция должна была контролировать эту ситуацию, то это не так.

Как ее контролировать, когда, согласно документам, должно быть обоснование, основа и причина открытия определенных дел. А когда отчеты аудиторских проверок государственного предприятия показывают, что подобных оснований нет, то о каком расследовании могла идти речь?", - говорит Апостол.

По словам Апостола, "следствие по этому делу имеет ряд конкретных, вопиющих фактов. Но на это все нужно время - перемерить, перевесить, проверить каждую цифру. Была проведена лишь часть аудита, в пяти областях. И такой результат... Цифры просто ужасают. Но это произошло не сегодня и не вчера. Это продолжалось годами".

Напоминаем:

На трех предприятиях Госрезерва обнаружено отсутствие почти 150 тысяч тонн зерна, которые должны были храниться на случай форс-мажорной ситуации.

В то же время по документам товар на складах есть. На одном из предприятий не нашли почти 18 000 тонн зерна, на другом - почти 20 000 тонн, на третьем - 112 000 тонн.

Следователи СБУ открыли уголовное производство.