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Фонд энергоэффективности получил 100 заявок на участие в программе "Энергодом"

Суббота, 6 июня 2020, 14:09
 

Фонд энергоэффективности получил 100 заявок от ОСМД на участие в Программе "Энергодом".

Об этом сообщается на сайте фонда.

В пресс-релизе сообщается, что большинство полученных заявок предусматривают осуществление мероприятий по Пакету "Б" (Комплексний- ЭП) - 88, то есть  совладельцы домов готовы реализовывать масштабные проекты, качественно влияют на уровень энергоэффективности здания и способствуют уменьшению платежек за тепло.

По состоянию на 5 июня 2020 общая стоимость проектов составляет 551, 131 млн, предварительно рассчитанная сумма грантов составляет 384,190 млн.

Больше всего - 26 заявок получено от объединений совладельцев из Волынской области, 12 - из Черниговской, 9 из Львовской области, а такжн 8 заявок поступили из Одесской области.

Экономическая правда

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энергоэффективность

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