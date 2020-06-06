В 2019 году Украина вошла в список стран, которые осуществили наибольшее финансирование проектов ООН
В 2019 году Украина вошла в список 15-ти стран, которые осуществили наибольшее финансирование проектов Программы развития ООН.
Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Укринформ.
"За прошлый год Украина оказалась в числе пятнадцати стран-контрибуторов Программы развития ООН. В этот перечень вошли, в том числе, США, Германия, Япония, ЕС, Великобритания", - отметил украинский представитель.
По его словам, в 2019 году ПРООН реализовала в Украине 24 проекта стоимостью 154 млн долл, большинство из них были направлены на преодоление бедности, укрепление государственного управления и развитие человеческого потенциала.
Также он отметил что в нынешнем году, в стране уже реализуется 18 проектов ПРООН с общим бюджетом почти 150 млн долл.
Программа развития Организации Объединенных Наций является глобальной сетью ООН. Она направлена на поддержку преобразований и предоставляет доступ к источникам знаний, практического опыта, а также ресурсов с целью содействия улучшению жизни населения. ПРООН работает в 166 странах.
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