Все разделы
Укр / Рус

В 2019 году Украина вошла в список стран, которые осуществили наибольшее финансирование проектов ООН

Суббота, 6 июня 2020, 12:33
 

В 2019 году Украина вошла в список 15-ти стран, которые осуществили наибольшее финансирование проектов Программы развития ООН.

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Укринформ.

"За прошлый год Украина оказалась в числе пятнадцати стран-контрибуторов Программы развития ООН. В этот перечень вошли, в том числе, США, Германия, Япония, ЕС, Великобритания", - отметил украинский представитель.

По его словам, в 2019 году ПРООН реализовала в Украине 24 проекта стоимостью 154 млн долл, большинство из них были направлены на преодоление бедности, укрепление государственного управления и развитие человеческого потенциала.

Также он отметил что в нынешнем году, в стране уже реализуется 18 проектов ПРООН с общим бюджетом почти 150 млн долл.

Программа развития Организации Объединенных Наций является глобальной сетью ООН. Она направлена на поддержку преобразований и предоставляет доступ к источникам знаний, практического опыта, а также ресурсов с целью содействия улучшению жизни населения. ПРООН работает в 166 странах.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ООН

powered by lun.ua
Материалы по теме
Количество бедных в Украине резко увеличится - ЮНИСЕФ 18 мая 2020, 09:55
В ООН посчитали финансовые потери человечества из-за COVID-19 4 мая 2020, 19:25
ООН планирует выделить Украине 165 миллионов долларов для борьбы с пандемией коронавируса 4 апреля 2020, 10:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!