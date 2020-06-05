Ломбарды и "быстрые кредиты" сообщают о росте количества просрочек

Украинские микрофинансовые организации отмечают увеличение доли просроченных кредитов до 20-70% в их кредитных портфелях, тогда как в 2019 году средняя доля невозвращенных кредитов составляла около 20%.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Ассоциации финансовых институций.

По данным АФИ, в период карантина объем кредитов, выданных небанковскими финучреждениями, сократился в 2,5-3 раза на фоне роста рисков их невозврата из-за снижения доходов населения.

Ассоциация отметила, что одной из причин невозврата также является запрет на начисление штрафов и пени за невыполнение обязательств по уплате кредитов, добавив со ссылкой на специалистов рынка, что за период действия запрета значительно ухудшилась и без того не идеальная финансовая дисциплина заемщиков.

Как сообщил директор компании MyCredit Дмитрий Стензя, за период карантина ее кредитный портфель также ухудшился.

"Это естественная ситуация, поскольку часть клиентов осталась без стабильного дохода, поэтому не имеет возможности выплачивать кредит по объективным причинам. Если говорить в цифрах - процент невозврата увеличился более чем вдвое", – сказал он.

По словам Стензи, параллельно также снизился спрос на услуги в сегменте микрокредитования ввиду того, что украинцы стали пользоваться накопленными средствами, более ответственно подходят к расходам, в том числе к кредитованию.

Как отметили в АФИ, три из пяти опрошенных компаний запустили программы поддержки клиентов, в частности две из них – реструктуризацию кредитов.

По данным АФИ, три из пяти опрошенных МФО ожидают улучшения ситуации после окончания карантина.

По словам директора "ШвидкоГроши" Александра Холода, украинские МФО вернутся к уровню февраля не ранее чем через год, а для полного восстановления им потребуется от полутора до двух лет. Он полагает, что эти сроки также относятся и к качеству клиентов, которые пользуются услугами быстрых займов.