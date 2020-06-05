Верховный суд отклонил иск экс-главы Приватбанка Дубилета о защите чести и достоинства

Верховный Суд отказал бывшему главе правления Приватбанка Александру Дубилету в иске к банку и информагентству "Интерфакс-Украина" о защите чести, достоинства и деловой репутации и об обязательствах опровергнуть недостоверную информацию.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 27 мая.

Отмечается, что в декабре 2016 года правление НБУ приняло решение о национализации Приватбанка - были прекращены полномочия должностных лиц банка, в том числе главы правления Александра Дубилета.

В материалах дела говорится, что 4 июля 2017 года в "Интерфакс-Украина" на пресс-конференции глава правления Приватбанка Александр Шлапак заявил, что его предшественник - Александр Дубилет - превысил свои полномочия при подписании 36 кредитных договоров.

После этого Дубилет подал иск к банку и информагентства о защите чести, достоинства и деловой репутации и об обязательствах опровергнуть недостоверную информацию.

Суд первой инстанции признал, что заявления Шлапака являются ложными, поскольку не были подтверждены обвинительным приговором по уголовному делу, на момент пресс-конференции.

Апелляционный суд подтвердил это решение, банк и информационное агентство обязывали опубликовать на своих сайтах опровержения.

Верховный Суд постановил, что Шлапак высказал свою позицию о заключенных 36 кредитных договорах, при этом не нарушая презумпцию невиновности лица истца (Дубилета - ред.), так как в информации не отмечалось о виновности Дубилета.

"Информация относительно истца является общественно значимой, она была предметом общественного интереса на время распространения такой информации, поскольку касалась национализации крупнейшего частного банка страны, поэтому право общественности знать эту информацию преобладает над правом истца на ее защиту.

Распространение информации соответствует практике применения ЕСПЧ статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в постановлении суда.

Также отмечается, что в июне 2017 года по заявлению Шлапака зарегистрировали уголовное производство по факту создания преступной организации с целью завладения в 200-2016 гг. средствами Приватбанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами банка.

О подозрениях по делу не сообщалось. В рамках этого дела расследуют выдачу руководством банка в 2016 году 36 кредитов на сумму 126,9 млрд грн.