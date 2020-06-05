Рада приняла закон о моратории на банкротство бюджетных учреждений
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2276 о внесении изменений в Кодекс из процедур банкротства, который, в частности, предусматривает мораторий на банкротство бюджетных учреждений.
Документ поддержали 303 депутата.
В пояснительной записке говорится, что вступление в силу нового Кодекса процедур банкротства 21 октября 2019 года в первой редакции создало ряд рисков.
В частности, у кредиторов была возможность подать заявление об открытии производства по делу о банкротстве органов государственной власти, местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.
Но в новой редакции закона такую возможность исключили.
Кроме этого, закон регулирует назначение хозсудами по делам о банкротстве распорядителей имущества или управляющих реструктуризацией. Назначение судами будет временным - пока не введена в эксплуатацию Единая судебная информационно-телекоммуникационная система для выбора управляющих.
Экономическая правда
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