Все разделы
Укр / Рус

Рада приняла закон о моратории на банкротство бюджетных учреждений

Пятница, 5 июня 2020, 16:44
 

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2276 о внесении изменений в Кодекс из процедур банкротства, который, в частности, предусматривает мораторий на банкротство бюджетных учреждений.

Документ поддержали 303 депутата.

В пояснительной записке говорится, что вступление в силу нового Кодекса процедур банкротства 21 октября 2019 года в первой редакции создало ряд рисков.

В частности, у кредиторов была возможность подать заявление об открытии производства по делу о банкротстве органов государственной власти, местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Но в новой редакции закона такую ​​возможность исключили.

Кроме этого, закон регулирует назначение хозсудами по делам о банкротстве распорядителей имущества или управляющих реструктуризацией. Назначение судами будет временным - пока не введена в эксплуатацию Единая судебная информационно-телекоммуникационная система для выбора управляющих.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

бюджет банкротство Рада

powered by lun.ua
Материалы по теме
Минфин в мае уменьшил план для таможни на 9 миллиардов, чтобы показать эффективность - Нефьодов 3 июня 2020, 12:43
Депутаты предлагают потратить 35 миллиардов Covid-фонда на дороги 1 июня 2020, 13:49
Для обеспечения всех медиков средствами индивидуальной защиты нужно 2,4 миллиарда в месяц 1 июня 2020, 11:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!