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Укр / Рус

"Укроборонпром" выиграл тендер на 30 миллионов долларов по ремонту самолетов для Пакистана

Пятница, 5 июня 2020, 15:15
 

Госкомпания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром", победила в многомиллионном тендере на ремонт самолета-заправщика Ил-78.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"По результатам тендера ГК "Укрспецэкспорт" заключило с Управлением закупок Военно-воздушных Сил Пакистана контракт на ремонт военных самолетов. Работы по контракту будет выполнять предприятие ГК №Укроборонпром" - ГП "Николаевский авиаремонтный завод".

Также украинская сторона получила подтверждение намерений ВВС Пакистана заключить следующий пакет контрактов на капитальный ремонт еще двух самолетов-заправщиков по результатам выполнения первого контракта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем программы ремонта и модернизации самолетов-заправщиков Ил-78 пакистанских ВВС составит более 30 млн долларов.

Справка. Ил-78 (по кодификации НАТО - Midas) - предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Также может использоваться как военно-транспортный самолет.

Экономическая правда

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Укроборонпром авиа

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