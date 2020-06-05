В Китае выпустили смартфон, который может измерять температуру
Пятница, 5 июня 2020, 14:56
В Китае представили новую линейку смартфонов Honor, один из флагманов будет иметь инфракрасный датчик для измерения температуры.
Об этом сообщает xda-developers.
Honor Play 4 Pro 5G о котором идет речь будет доступен в двух вариантах: обычном и с датчиком для температуры.Инфракрасный датчик может определять температуру объектов, животных и людей.
Чтобы измерить температуру тела человека, смартфон прислоняют к голове или запястье.
Honor утверждает, что датчик имеет диапазон измерений от -20°C до 100°C.
Для китайского потребителя смартфон будет стоить около 422 долларов, состоится ли поступления новинки в другие страны пока неизвестно.
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