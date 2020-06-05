Приватбанк летом будет бесплатно обслуживать бизнес, который подключит POS-терминалы
ПриватБанк вводит с начала июня до конца августа 2020 года нулевые тарифы на обслуживание предпринимателей, которые подключат эквайринг для приема оплаты за товары и услуги с помощью банковских карт.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
При условии подключения эквайринга и приема платежей картами, в период антикризисной акции для предпринимателей будут действовать нулевые тарифы на пользование POS-терминалами, нулевая абонплата за пользование текущим счетом и бесплатные платежи на счета контрагентов в других банках.
Сообщается, что за три месяца экономия для предпринимателя составит как минимум 1 500 грн только на абонплате за обслуживание счета и эквайринга.
Экономическая правда
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