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Приватбанк летом будет бесплатно обслуживать бизнес, который подключит POS-терминалы

Пятница, 5 июня 2020, 13:56
 
Photo by Blake Wisz on Unsplash

ПриватБанк вводит с начала июня до конца августа 2020 года нулевые тарифы на обслуживание предпринимателей, которые подключат эквайринг для приема оплаты за товары и услуги с помощью банковских карт. 

Об этом сообщает пресс-служба компании.

При условии подключения эквайринга и приема платежей картами, в период антикризисной акции для предпринимателей будут действовать нулевые тарифы на пользование POS-терминалами, нулевая абонплата за пользование текущим счетом и бесплатные платежи на счета контрагентов в других банках.

Сообщается, что за три месяца экономия для предпринимателя составит как минимум 1 500 грн только на абонплате за обслуживание счета и эквайринга. 

Экономическая правда

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Приватбанк

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