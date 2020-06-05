Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

5 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:20 установились на уровне 26,59 - 26,61 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,59 - 26,61 гривни;

Евро - 30,10 - 30,12 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,52 - 26,75 гривни. Евро покупают по 29,70 гривни, продают по 30,24 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,57 - 26,81 гривни, евро - 29,82 - 29,98 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,60 - 26,68 гривни, евро - 29,82 - 30,00 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 июня на уровне 26,69.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,99 гривни (на 4 июня - 29,96 гривни).

5 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.

Экономическая правда