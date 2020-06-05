Facebook будет отмечать сообщения от СМИ, контролируемых государством
Социальная сеть Facebook начнет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Мы обеспечиваем большую прозрачность этих издательств, потому что они сочетают влияние медиаорганизации со стратегической поддержкой государства, и мы считаем, что люди должны знать, если новости, которые они читают, исходят от изданий, которые могут находиться под влиянием правительства", - написал в своем блоге глава отдела кибербезопасности Facebook Натан Глейхер.
Уточняется, что отметки сначала появятся на страницах СМИ, а в течение следующей недели будут добавлены в сообщения в ленте новостей.
Компания говорит, что будет принимать решения о том, является ли СМИ контролируемым государством на основе схемы финансирования и структуры медиакомпаний, а также открытых источников отчетности о них.
СМИ, признанные контролируемыми государством, смогут обжаловать свой статус.
Отмечается, что среди СМИ, которые получат маркировку в четверг, - Russia Today, Sputnik, Xinhua News и Philippine News Agency.
Между тем телекомпания Al Jazeera не получит маркировки, так как находится в частной собственности, хотя при этом имеет члена королевской семьи Катара в качестве председателя правления компании.
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