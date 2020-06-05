Рада создала комиссию по защите прав инвесторов
Пятница, 5 июня 2020, 12:52
Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов, цель которой подготовка соответствующих законодательных инициатив.
За соответствующее решение проголосовали 242 депутата.
Всего в комиссии будет 12 нардепов, председателем комиссии избрано Галину Янченко с "Слуги народа", заместителем - Ярослава Железняка с "Голоса".
Согласно пояснительной записке совершенствования в сфере привлекательности для инвестиций потребует электронные сервисы, фондовый рынок, методы предотвращения коррупции, защита от рейдерства и тому подобное.
Экономическая правда
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