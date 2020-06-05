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Трафик в воздушном пространстве Украины в мае упал на 90% – "Украэрорух"

Пятница, 5 июня 2020, 12:15
 

В мае 2020 года "Украэрорух" обеспечил аеронавигационным обслуживанием 3237 рейсов - это на 89,2% меньше по сравнению с объемом полетов в мае 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".

"По типам полетов майский авиатрафик распределяется так: внутренние рейсы - 685 (-76% по сравнению с маем 2019 года), международные рейсы - 1221 (-91,8%) и транзитные рейсы - 1331 (-89,2%).

Авиатрафик в воздушном пространстве Европы начал постепенно оживляться, однако по оценкам экспертов, возвращение к объемам докризисных полетов может длиться до двух лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае среднесуточное количество рейсов в европейском воздушном пространстве была на 86% ниже по сравнению с таким же показателем мая 2019 года.

Экономическая правда

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Украерорух авиа

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