Work from home: выручка мессенджера Slack впервые превысила 200 миллионов долларов 

Выручка американского разработчика приложения для обмена сообщениями Slack Technologies Inc. в первом квартале 2021 финансового года впервые превысила 200 млн дол благодаря массовому переходу людей на удаленную работу из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Также компания увеличила убыток на фоне роста расходов.

Чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 30 апреля, составил $74,427 млн, или 13 центов в расчете на акцию, по сравнению с $31,881 млн, или 26 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка компании выросла на 50% - до $201,650 млн со $134,821 млн годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали $186,2 млн.

Операционные расходы подскочили на 63% - до $252,199 млн.

"Мы полагаем, что долгосрочное влияние, которое эти три месяца с учетом работы из дома, окажет на наш процесс работы, имеет знаковое значение. Это поможет ускорить принятие новых платформ обмена сообщениями на основе каналов, которые мы создали и для которых мы все еще являемся единственным предприятием, предлагающим их", - заявил генеральный директор Slack Стюарт Баттерфилд.

Приложение Slack было запущено в 2013 году, хотя сама компания существует с 2009 года. Мессенджер используется преимущественно для внутрикорпоративного общения сотрудников и совместной работы. С начала текущего года капитализация компании выросла на 68,8%.