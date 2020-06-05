Курс валют на 5 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
5 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,60 - 26,62 гривни;
Евро - 30,21 - 30,24 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,53 - 26,77 гривни. Евро покупают по 29,69 гривни, продают по 30,26 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,58 - 26,84 гривни, евро - 29,80 - 30,01 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 июня на уровне 26,69.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,99 гривни (на 4 июня - 29,96 гривни).
Экономическая правда
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