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Курс валют на 5 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

Пятница, 5 июня 2020, 10:56
 

5 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,60 - 26,62 гривни;

Евро - 30,21 - 30,24 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,53 - 26,77 гривни. Евро покупают по 29,69 гривни, продают по 30,26 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,58 - 26,84 гривни, евро - 29,80 - 30,01 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 июня на уровне 26,69.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,99 гривни (на 4 июня - 29,96 гривни).

Экономическая правда

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