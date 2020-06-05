Межбанковский день прошел активно, НБУ дважды выходил на торги

На межбанковском рынке 5 июня доллар с утренних 26,70-26,72 к концу дня подешевел до 26,66-26,68 гривен. Евро прыгнул до более чем 30 гривень.

Как сообщает Finance.ua в четверг на валютном рынке торговали все крупные операторы - от металлургов и аграриев до ритейлеров с нефтетрейдерами и нерезидентами. Это объясняется желанием компаний осуществить операции до длинных праздничных выходных.

Сообщается, что НБУ дважды выходил на торги. В первый раз купил 20 млн дол за 26,71 гривен, а к обеду еще покупал по 26,68. Отмечается, что всего регулятор пополнил резервы на 68-70 млн дол.

Основная причина скачков курса евро на межбанке до более 30 гривен - внешние валютные ралли по паре евро/доллар.

Накануне ЕЦБ заявил, что увеличит выкуп облигаций на фондовом рынке стран ЕС еще на 600 млрд евро (аналитики ожидали в 500 млрд) - то есть до 1,35 трлн евро со сроками таких покупок до конца июня 2021 на полгода больше, чем раньше планировали чиновники , что провоцирует коррекцию пары евро/доллар в данный момент.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 июня на уровне 26,69.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,99 гривни (на 4 июня - 29,96 гривни).

Экономическая правда