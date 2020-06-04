Ослабление карантина: Уже работают 89% отделений банков
После ослабления карантина доля открытых отделений банков растет: если в начале мая их было 75%, то на сегодня показатель увеличился до 89%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
При этом, 97% банкоматов бесперебойно работают на выдачу наличных.
В частности, Ощадбанк возобновил в штатном режиме работу 93% отделений, работает 98% банкоматов. В ПриватБанке - работает почти 74% отделений и 97% банкоматов.
"Райффайзен Банк Аваль/Raiffeisen Bank Aval - 99,8% отделений и 98% банкоматов; Ukrsibbank BNP Paribas Group - 99% отделений и 99% банкоматов; Укргазбанк - 100% отделений и 98% банкоматов.
Некоторые банки принимают клиентов после предварительной записи. Это позволяет быстро и без очередей обслуживать посетителей. Банковские отделения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 остаются высокими, продолжают работать по сокращенному графику", - добавили в Нацбанке.
Экономическая правда
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