40% школ не имеют качественного подключения к интернету - Минцифры

40% украинских школ (6544 заведений из 16 317) не имеют качественного подключения к интернету с помощью оптоволоконных технологий.

Об этом свидетельствует исследование Минцифры, также ведомство разработало онлайн-карту с информацией по каждой школе.

"При определении наличия оптоволоконного подключения мы принимали во внимание не только технологию, но и скорость соединения, которая присуща исключительно волоконно-оптическим технологиям. Она должна была составить не менее 30 Мбит/с", - сообщают в министерстве.

В ведомстве отмечают, что за последние два года были проведены тендеры на подключение к интернету и прокладыванию локальных сетей почти в 10 тыс. украинских школах, однако ситуация до сих пор сложная.

"Сейчас Минцифры активно занимается разработкой Национального плана развития широкополосного доступа в интернет (ШПД).

В него обязательно будут внесены и школы, не имеющие такого подключения.

Известно, что операторы не заходят в небольшие села за высокий срок окупаемости таких инвестиций.

Благодаря помощи со стороны государства срок окупаемости таких инвестиций можно сократить, кроме того, мы активно работаем над упрощением деятельности операторов и провайдеров", - сообщает министерство.

При исследовании использовали три источника информации:

● официальная отчетность учебных заведений (школа)

● опрос объектов социальной инфраструктуры;

● результаты тендерных процедур по 2019-2020 годы.

Экономическая правда