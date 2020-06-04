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Рада приняла закон о таможенном тарифе: что он предусматривает

Четверг, 4 июня 2020, 16:46
 

На заседании 4 июня Верховная Рада приняла по сокращенной процедуре законопроект №3238 об установлении нового таможенного тарифа Украины, документ предусматривает замену устаревшего классификатора товаров внешнеэкономической деятельности и согласовани его с международным.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что изменятся классификация, описание, дополнительные единицы измерения и учета отдельных товаров, но ставки ввозной пошлины останутся неизменными.

"В основу Таможенного тарифа положена версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, построенная на базе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2017 года и Комбинированной номенклатуры ЕС с учетом обязательств в рамках Всемирной торговой организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные цели закона:

  • гармонизация законодательства;
  • предоставление возможности сопоставления таможенной статистики Украины и стран-торговых партнеров;
  • стандартизация внешнеторговой документации;
  • устранение разногласий в товарных кодах страны-экспортера и Украины, что будет способствовать упрощению и ускорению таможенных процедур при таможенном оформлении  импортируемых товаров.

Экономическая правда

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Рада пошлины

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