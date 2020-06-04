"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных региональных поездов к праздникам

"Укрзализныця" назначила 5 региональных поездов на период с 5 по 9 июня для дополнительных перевозок пассажиров в канун и после Дня Святой Троицы.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

На этот период назначено ежедневное курсирование региональных поездов:

№864/866 сообщением Неданичи, Чернигов - Киев-Волынский;

№884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский;

№888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;

№896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский.

Также на 8 июня назначено курсирование регионального поезда №880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов.

Билеты на поезда будут реализовываться на 50% мест.

В случае увеличения спроса "Укрзализныця" готова назначать еще поезда в направлениях, где ослаблены карантинные меры, но призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом.

Экономическая правда