Компания Freedom Holding покупает 20% "Украинской биржи"

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 3 июня разрешила американской компании Freedom Holding Corp купить акции участника фондвого рынка - "Украинской биржи".

Об этом сообщает пресс-служба "УБ".

По словам председателя правления "Украинской биржи" Артемия Ершова, вхождение в капитал биржи мощного иностранного акционера является очень позитивным сигналом для фондового рынка нашей страны.

"Это говорит о том, что не только местные игроки, но и системные международные инвесторы видят хороший потенциал в этом сегменте рынка и верят в скорое восстановление украинской экономики", - заявил Артемий Ершов.

Он также выразил уверенность, что наличие нового акционера позволит "Украинской бирже" скорее выйти на новый этап развития.

Как сообщает liga.net, Нацкомиссия по ценным паперти дала разрешение на покупку 20% акций "Украинской биржи".

Холдинг Freedom Holding Corp является материнской компанией "Фридом Финанс Украина", которая появилась на рынке ценных бумаг Украины в 1999 году.

"Украинскую биржу" запустили в марте 2009 года по торговле фьючерсами, в 2011 года запустили новый инструмент - опционы. Сейчас для торгов доступны акции, облигации, ОВГЗ, инвестиционные сертификаты, фьючерсы и опционы.