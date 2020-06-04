Все разделы
Укр / Рус

Автогаз в розницу подорожал еще на 5 копеек за литр

Четверг, 4 июня 2020, 14:16
 

В сетях АЗС средняя цена автогаза 4 июня превысила 10,50 гривен за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтиноговои группы А-95".

Отмечается, что сеть OKKO в ряде восточных и южных областей повысила цены на 20 копеек за литр, а группа "Приват" - на 45 копеек за литр в Житомирской области.

В течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л.

Напомним:

Средняя розничная цена автогаза в сетях АЗС 2 июня повысилась еще на 6 копеек за литр - до 10,44 гривен за литр.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

АЗС топливо

powered by lun.ua
Материалы по теме
Автогаз в розницу продолжает дорожать 2 июня 2020, 15:28
Стоимость автогаза в среднем выросла на 18 копеек 1 июня 2020, 14:10
Автогаз в розницу за неделю подорожал на 65 копеек 29 мая 2020, 16:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!