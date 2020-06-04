Автогаз в розницу подорожал еще на 5 копеек за литр

В сетях АЗС средняя цена автогаза 4 июня превысила 10,50 гривен за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтиноговои группы А-95".

Отмечается, что сеть OKKO в ряде восточных и южных областей повысила цены на 20 копеек за литр, а группа "Приват" - на 45 копеек за литр в Житомирской области.

В течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л.

Напомним:

Средняя розничная цена автогаза в сетях АЗС 2 июня повысилась еще на 6 копеек за литр - до 10,44 гривен за литр.