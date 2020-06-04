Приватбанк заявил о возобновлении работы "Приват24" после сбоя
Приватбанк восстановил штатную работу приложения "Приват24" и контакт-центра банка после сбоя.
Об этом заявили в пресс-службе банка.
"Приватбанк восстановил штатную работу веб и мобильного Приват24, а также контакт-центра, которые были временно недоступны из-за аварийной ситуации сетевого оборудования", - говорится в сообщении.
Процессинг Приватбанка, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете работают в штатном режиме.
Напомним:
Ранее сообщалось, чтоу крупнейшего банка страны - Приватбанка - произошел сбой в приложении "Приват24", звонки в контакт-центр также временно были недоступны.
Экономическая правда
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