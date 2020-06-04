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Zoom объявил о намерении сотрудничать с ФБР

Четверг, 4 июня 2020, 10:20
 

Компания Zoom анонсировала сквозное шифрование только для платных аккаунтов. Сервис также намерен сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами.

Соответствующее заявление сделал главный исполнительный директор компании Эрик Юань, пишет The Guardian.

Юань выступил с заявлением, в котором объявил о намерении отказаться от сквозного шифрования для звонков пользователей, которые пользуются сервисом бесплатно.

"Мы наверняка не будем предоставлять сервис сквозного шифрования трафика бесплатным пользователям. Мы хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными органами, если кто-то использует Zoom для плохих целей", - сказал он.

За несколько недель до этого Zoom приобрела компанию Keybase, которая занимается разработкой систем защищенных сообщений. Юань тогда заявлял, что главная цель сделки — повышение безопасности данных пользователей.

Популярность сервиса онлайн-конференций Zoom резко выросла во время карантина из-за COVID-19. В результате выручка компании в первом квартале 2020 года выросла на 169% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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Zoom

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