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Ракета Falcon 9 осуществила уже пятый полет

Четверг, 4 июня 2020, 09:55
 

Ракета-носитель Falcon 9 B1049.5 компании Илона Маск SpaceX отправила в космос новую партию спутников и удачно вернулась на Землю, приземлившись на платформу в Атлантическом океане.

Источник: SpaceX

Детали: Ракета-носитель Falcon 9, которая на этот раз вывела на орбиту Земли 60 интернет-спутников, до этого использовалась в миссию Telstar 18 VANTAGE в сентябре 2018 года, миссии Iridium-8 в января 2019 года и двух запусках Starlink в мае 2019 и в январе 2020 года.

За 9 минут после запуска Falcon 9 приземлилась на платформу "Просто прочти инструкцию" в Атлантическом океане.

Что было раньше: Компания Илона Маска SpaceX доставила на орбиту Земли восьмую партию интернет-спутников системы Starlink. На орбите уже 480 интернет-модулей Starlink.

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Николай Донев, УП

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Falcon 9 SpaceX Маск

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