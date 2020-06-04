Ракета Falcon 9 осуществила уже пятый полет

Ракета-носитель Falcon 9 B1049.5 компании Илона Маск SpaceX отправила в космос новую партию спутников и удачно вернулась на Землю, приземлившись на платформу в Атлантическом океане.
Источник: SpaceX
Детали: Ракета-носитель Falcon 9, которая на этот раз вывела на орбиту Земли 60 интернет-спутников, до этого использовалась в миссию Telstar 18 VANTAGE в сентябре 2018 года, миссии Iridium-8 в января 2019 года и двух запусках Starlink в мае 2019 и в январе 2020 года.
За 9 минут после запуска Falcon 9 приземлилась на платформу "Просто прочти инструкцию" в Атлантическом океане.
Что было раньше: Компания Илона Маска SpaceX доставила на орбиту Земли восьмую партию интернет-спутников системы Starlink. На орбите уже 480 интернет-модулей Starlink.
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