Стало известно, сколько украинцев работают без трудовой книжки

В период с января по март количество неформально занятого населения составило 3,4 миллиона человек.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Неофициально работали 20,6% от общего количества занятого населения в возрасте от 15 до 70 лет. Из общего количества неформально занятых 1,35 млн женщин и 2 млн мужчин.

Сообщается, что чаще всего неофициально работали жители сел - их количество составляет 1,8 млн.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросла на 8,9% до 10542 грн.

В апреле средняя зарплата составляла 10,43 тысячи грн, в марте — 11,45 тысячи грн, в феврале – 10,85 тысячи грн, в январе – 10,73 тысячи грн.

Зарплаты в мае самыми высокими были в Киеве (15191 грн\мес), а самыми низкими — в Черновицкой области (7921 грн).

В большинстве областей размер зарплаты был в пределах от 8 тыс до 9 тыс грн.

Самую большую зарплату получают работники сферы "Финансовая и страховая деятельность" (18832 грн).

Меньше остальных получают сотрудники отрасли "Временное размещение и организация питания" — (3851 грн), однако их зарплаты за месяц выросли на 10%.

Экономическая правда