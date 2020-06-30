Нефть дешевеет на опасениях второй волны коронавируса

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов. Давление на рынок оказывают тревоги, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к обеду 30 июня составляет 41,19 доллара за баррель, что на 0,52 доллара (1,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Срок действия августовских контрактов на Brent истекает во вторник. Более активно торгуемые сентябрьские фьючерсы подешевели на 0,42 доллара (1%), до 41,43 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,5 доллара (1,26%) - до 39,2 доллара за баррель.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономики и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Тем временем Япония в мае сократила импорт нефти на 25% в годовом выражении - до минимальных с 1967 года 2,28 млн б/с, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.