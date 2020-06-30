"Укрзализныця" частично возобновила движение пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях

С 30 июня "Укрзализныця" частично восстанавливает курсирования пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях. Сейчас запланировано курсирование 10 пригородных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця" частично восстанавливает движение пригородных поездов согласно решению об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Волынской и Ровенской областях.

Так, с 30 июня возобновили свое курсирование следующие поезда: №6092/6091 Ровно - Львов, №6096/6095 Львов - Ровно, №6384/6383 Красное - Ровно - Здолбунов, №6382/6381 Здолбунов - Ровно - Красное, №6302 Березовка - Ковель, №6307 Ковель - Березовка, №6341/6342 Сарны - Здолбунов, №6335/6336 Здолбунов - Сарны, №6319/6321 Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель, №6320/6322 Ковель - Черторыйск, Рафаловка - Сарны.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Львовской железной дороги.

Экономическая правда