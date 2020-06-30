С апреля количество активных вакансий выросло на 50%, деловые показатели восстанавливаются
По сравнению с апрелем количество активных вакансий увеличилось более чем на 50%. Сейчас на Work.ua 44,8 тысячи активных вакансий.
Об этом сообщают аналитики Опендатабот.
Количество новых зарегистрированных ФЛП-ов вышло на докарантинний уровень и составляет 5640.
Количество новых зарегистрированных компаний тоже стабилизировалось. В среднем каждую неделю регистрируется около тысячи новых предприятий.
Сообщается, что сейчас в Украине работает 86% ресторанов от тех 100%, работавших в карантин. Обороты общественного питания возобновились на 77%
Водители ездят на 65% больше, чем они это делали в карантин. А пешеходы передвигаются на 29% больше чем в карантин.
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