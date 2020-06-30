Инвестиция в 5 миллионов долларов: Dragon Capital приобрел здание для Киевской школы экономики

Компания Dragon Capital приобрела здание в общей площади 4441 кв. м. для Киевской школы экономики (КШЭ). В приобретение и реконструкцию здания компания инвестирует более 5 млн дол.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

Отмечается, что здание находится на ул. Николая Шпака, 3

"Мы уже много лет поддерживаем КШЭ и наблюдаем, как школа на наших глазах стремительно развивается. В этом году мы приняли решение существенно увеличить объем поддержки и приобрести для Школы отдельное здание. Мы инвестируем в покупку и реконструкцию здания огромную сумму – свыше 5 млн. долл. — и рассчитываем на существенный положительный эффект для страны в будущем.

Киевская школа экономики предоставляет, на наш взгляд, лучшее экономическое образование в Украине, не уступающее по уровню ведущим мировым университетам", - комментирует мотивы инвестирования гендиректор компании Томаш Фиала.

В планах реконструкции — создать уникальную инфраструктуру, включающую современные лекционные залы, лаунж для студентов, зоны для групповой работы, а также конференц-холл. В новом здании Киевская школа экономики планирует одновременно проводить обучение для более чем 600 студентов и собирать лидеров гражданского общества и меценатов на своих социальных и экономических мероприятиях.

После реконструкции и адаптации помещений Dragon Capital передаст шестиэтажное здание КШЭ в долгосрочное пользование. Здесь будет расположен бакалавриат, департамент экономико-политических исследований, 8 магистерских программ, включая программу МБА, а также офисы Центра экономической стратегии и VoxUkraine.

"Киевская школа экономики высоко ценит поддержку Dragon capital и щедрый вклад в развитие интеллектуального потенциала страны. Школа 25 лет не имела дома, а теперь, благодаря Dragon Capital, мы сможем дать нашим студентам ощущение настоящей alma mater и создать платформу для развития экономической мысли страны.

Это первой пример такого меценатства в Украине и впервые по примеру ведущих западных университетов здание высшего учебного учреждения в нашей стране получит название мецената", - рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Ожидается, что Киевская школа экономики сможет принять первых студентов в новом корпусе уже в сентябре и полностью переехать в начале 2021 года.