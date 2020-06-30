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"Укрпошта" направила в госбюджет 202 миллиона дивидендов за 2019 год

Вторник, 30 июня 2020, 09:47
 

"Укрпошта" направила в государственный бюджет половину прибыли 2019-го года - 202,7 миллиона гривень дивидендов.

Об этом в Facebook сообщил глава госкомпании Игорь Смелянский.

"Сегодня я подписал аудированную, годовую отчетность компании за 2019 год и отправил в бюджет государства (важно – не ИЗ, а В) 50% от нашей чистой прибыли - 202.7 миллиона гривен дивидендов + 36.5 миллионов гривен предоплаты налога на прибыль за 2020.

Нам бы конечно, очень хотелось эти деньги инвестировать в инфраструктуру "Укрпошты", чтобы мне не приходилось читать о раздолбаных отделениях и машинах. Но я также пониманию ситуацию в стране", - пишет руководитель "Укрпошты"

По словам Смелянского, другие 50% прибыли направлены на инвестиции и борьбу с коронавирусом.

Экономическая правда

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