Нефть дешевеет после роста накануне, рынок обеспокоен пандемией в США

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после роста накануне, инвесторы изучают восстановление мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:09 по Киеву во вторник составляет $41,49 за баррель, что на $0,22 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,69 (1,7%), до $41,71 за баррель.

Срок действия августовских контрактов на Brent истекает во вторник. Более активно торгуемые сентябрьские фьючерсы подешевели на $0,15 (0,36%), до $41,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,21 (0,53%) - до $39,49 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась $1,21 (3,1%), до $39,7 за баррель.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Рост цен на нефть может в ближайшей перспективе достичь предела, поскольку большинство участников рынка по-прежнему высказывают опасения относительно вероятных последствий роста цен на нефть для производства в США, отмечают эксперты AxiCorp.