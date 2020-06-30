Официальный курс: гривня немного ослабла к евро
Вторник, 30 июня 2020, 09:00
Нацбанк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 30 июня на уровне 26,69.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,95 гривни (на 26 июня - 29,91 гривни).
Напомним:
26 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.
26 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,71 гривни за доллар.
Экономическая правда
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