В США против Google подали иск на 5 миллиардов долларов за сбор данных в режиме инкогнито
2 июня против компании Google подали иск, в котором ее обвиняют в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания действий в случаях, когда окна открывались в режиме инкогнито.
Об этом сообщает Reuters.
У компании требуют как минимум 5 млрд долларов.
В иске, поданном в федеральный суд в Сан-Хосе (штат Калифорния) говорится, что Google собирает данные через приложения Google Analytics, менеджер рекламы Google Ad Manager и другие программы и расширения, в том числе установленные на смартфоны.
Отмечается, что иск подали от имени трех истцов, но адвокаты планируют добиться для него статуса коллективного.
"Истцы требуют от Google через суд компенсации ущерба в размере от 5000 долларов для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом инкогнито.
В ответ на иск в Google заявили, что готовы отстаивать свою правоту в суде", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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