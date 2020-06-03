В США против Google подали иск на 5 миллиардов долларов за сбор данных в режиме инкогнито

2 июня против компании Google подали иск, в котором ее обвиняют в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания действий в случаях, когда окна открывались в режиме инкогнито.

Об этом сообщает Reuters.

У компании требуют как минимум 5 млрд долларов.

В иске, поданном в федеральный суд в Сан-Хосе (штат Калифорния) говорится, что Google собирает данные через приложения Google Analytics, менеджер рекламы Google Ad Manager и другие программы и расширения, в том числе установленные на смартфоны.

Отмечается, что иск подали от имени трех истцов, но адвокаты планируют добиться для него статуса коллективного.

"Истцы требуют от Google через суд компенсации ущерба в размере от 5000 долларов для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом инкогнито.

В ответ на иск в Google заявили, что готовы отстаивать свою правоту в суде", - говорится в сообщении.

Экономическая правда