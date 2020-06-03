Президент подтвердил, что в Украине появится вице-премьер по ОПК и промполитике

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Кабинете министров появится вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) и промышленной политике.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области передает Интерфакс-Украина.

"На базе Совета национальной безопасности Украины я поручил на прошлой неделе. Сейчас подбираются кадры. Мы дали 10 дней. На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, в состав которой я также войду.

Будут люди, которые уже должны прийти со стратегией. У нас будет не просто министр ОПК - у нас будет вице-премьер по ОПК и промышленности. Должен быть вице-премьер, потому что он должен иметь не только вертикаль как министр, но и контролировать несколько предприятий", - сказал Зеленский.

Также президент призвал предлагать кандидатуры на указанную должность.

Когда было озвучено имя экс-заместителя министра промышленной политики, народного депутата 7-го созыва (2012-2014 гг.) Виталия Немилостивого, президент сказал, что ему уже предлагали эту кандидатуру, он с ним встречался.

"Он (Немилостивый – ред) – одна из кандидатур, которые мы видим", - указал глава государства.