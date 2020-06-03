Кабмин одобрил предоставление "Укргидроэнерго" госгарантий под проекты строительства 2 ГАЭС

Кабмин одобрил (с доработкой) проект внесения изменений в закон о госбюджете относительно предоставления госгарантий "Укргидроэнерго" для проектов по достройке 3 очереди Днестровской ГАЭС и строительства Каневской ГАЭС.

Такое решение было принято на заседании правительства 3 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"С целью обеспечения стабильной работы энергосистемы существует насущная необходимость в строительстве маневренных мощностей. Уже принято решение о достройке третьей очереди Днестровской ГАЭС и строительства Каневской ГАЭС.

"Укргидроэнерго" ищет источники финансирования такого строительства и подписало несколько меморандумов с иностранными компаниями", - заявила и.о. главы Минэкоэнерго Ольга Буславец.

По ее словам, привлечение льготного заимствования под реализацию строительства ГАЭС возможно при условии предоставления государственных гарантий.

Согласно проекту изменений, "Укргидроэнерго" по решению Кабмина может освобождаться от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение исполнения обязательства по госгарантиям и вносить плату за их предоставление в госбюджет.

Напомним:

"Укргидроэнерго" в 2019 году подписало с немецкой Inpec Engineering GmbH меморандум о сотрудничестве в вопросе строительства в Украине гидроэлектростанций.

"Укргидроэнерго" в марте 2019 подписал меморандум с турецкой строительной группой Ozaltin Holding о сотрудничестве при строительстве Каневской ГАЭС.