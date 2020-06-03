Гривня на закрытии межбанка укрепилась

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,72 - 26,74 гривни;

Евро - 29,97 - 29,99 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,65 - 26,86 гривни. Евро покупают по 29,55 гривни, продают по 30,02 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,70 - 26,78 гривни, евро - 29,67 - 29,74 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 июня на уровне 26,80.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни (на 2 июня - 29,80 гривни).

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,79 - 26,81 гривни за доллар.

Экономическая правда