Зеленский анонсировал презентацию проектов-"магнитов" для развития туризма
Президент Владимир Зеленский заявил о важности развития украинского туризма и анонсировал презентацию региональных проектов, которые могут быть интересными для инвесторов.
Об этом он сказал во время рабочей поездки в Хмельницкой области, передает Офис президента.
"Относительно туризма. Завтра и с операторами, и с авиакомпаниями мы будем в Каменце-Подольском - одном из исторических и действительно привлекательных городов. Будем там встречаться и говорить на эти темы. Это один из главных вопросов", - отметил президент.
По его словам, вскоре будет представлен ряд проектов, в частности в области туризма, которые могут быть привлекательными для инвестирования.
"Есть несколько программ, которые мы сейчас разрабатываем. Это разные "магниты" - так называемые магниты привлекательности в том или ином регионе нашей страны", - добавил Зеленский.
Напомним:
В июле 2019 года президент Владимир Зеленский издал указ о стимулировании экономического и туристического развития Карпатского региона.
Экономическая правда
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