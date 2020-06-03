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С доходов по ОВГЗ больше не будут взимать военный сбор

Среда, 3 июня 2020, 16:24
 

С 23 мая 2020 года, в связи с изменениями в законодательстве, с купонного дохода и инвестиционного дохода по ОВГЗ больше не взимается военный сбор в размере 1,5%.

Соответствующие изменения содержит закон №466-IХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", принятый Радой еще в январе.

"Это большой шаг вперед для популяризации гособлигаций среди населения. Нужно максимально упрощать людям доступ на рынок и широко информировать об этом, чтобы покупка ОВГЗ стала таким же привычным и понятным делом, как открытие депозита.

Ведь с точки зрения надежности выигрывают как раз облигации, и по прибыльности они привлекательны. Следующим и уже близким шагом по продвижению этого инструмента "в народ" станет возможность для физлиц открывать счет в ценных бумагах удаленно и покупать/продавать облигации, не выходя из дома", - заявила руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.

Изменения в законодательстве не требуют от держателей ценных бумаг никаких дополнительных действий, взыскание военного сбора прекратится автоматически для всех купонных выплат и погашений с 23 мая 2020 года.

Экономическая правда

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ОВГЗ

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